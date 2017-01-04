04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
New York tren kazası ABD
DÜNYA

New York'ta korkunç tren kazası: 103 yaralı

ABD'nin New York kentindeki tren kazasında 103 kişi hafif şekilde yaralanırken şans eseri hayatını kaybeden olmadı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 23:53:46 Güncelleme: 23:56:08 DHA

ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal’inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

Rockaway’den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı.

Yerel saatle 0800 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptıkları çok değerli
DÜNYA

Pentagon'dan El Bab ve İncirlik açıklaması
Clinton ve Trump yeniden yan yana gelecek!
DÜNYA

Clinton ve Trump yeniden yan yana gelecek!
ABD'yle ilgili şok iddia: PYD'ye dokunmayın, El Bab'da yardım edelim
DÜNYA

"PYD'ye dokunmayın, El Bab'da yardım edelim"
Trump'ın baskısı Ford'a geri adım attırdı
DÜNYA

Trump'ın baskısı Ford'a geri adım attırdı
Trump’ın tepkisi Kongre Etik Ofisi ile ilgili tasarıyı geri çektirdi
DÜNYA

Trump'ın tepkisi tasarıyı geri çektirdi
ABD'den El Bab operasyonu açıklaması
DÜNYA

ABD'den El Bab operasyonu açıklaması
Hollanda'yı ayağa kaldıran Ortaköy ihbarı
DÜNYA

O ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRAN ORTAKÖY İHBARI
Barack Obama çağrıda bulundu: Amerikalılara sahip çıkın
DÜNYA

OBAMA ÇAĞRIDA BULUNDU: AMERİKALILARA SAHİP ÇIKIN
Kosovalı eski başbakan Fransa'da gözaltına alındı
DÜNYA

KOSOVALI ESKİ BAŞBAKANA FRANSA'DA GÖZALTI
105 yaşında rekora doymuyor!
DÜNYA

105 YAŞINDA ÖYLE BİR REKOR KIRDI Kİ...
Barack Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması
DÜNYA

OBAMA'DA ORDUYA VEDA KONUŞMASI
Hizbullah'tan Rus heyetine engel
DÜNYA

HİZBULLAH'TAN RUS HEYETİNE ENGEL