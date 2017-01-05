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Barack Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

ABD Başkanı Barack Obama, ABD ordusuna yaptığı veda konuşmasında "Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın" dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:40:32 Güncelleme: 00:42:44 AA

Başkanlık koltuğunu, seçimleri kazanan Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Başkan Barack Obama, ABD ordusuna veda konuşması yaptı.

Obama, Virginia eyaletindeki Fort Myer kışlasını ziyaret etti. Obama’ya Başkan Yardımcısı Joe Biden, Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford eşlik etti.

Obama, yaptığı konuşmada, ABD ordusunun en büyük sorumluluğunun Amerikan halkının desteğini ve güvenini kazanmak olduğunu belirterek, “Halkımızı korumak için gözünüzü kırpmayın fakat askerlerimizin canını tehlikeye atmamak için çok aceleci davranarak savaşa da girmeyin.” ifadesini kullandı.

Bakan Carter, Obama'ya konuşması öncesi ülkeye hizmetlerinden dolayı ABD ordusu adına madalya verdi.

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