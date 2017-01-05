Apple'dan Vision Fund'a 1 milyar dolarlık yatırım

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, Japon telekomünikasyon ve internet devi SoftBank'in teknoloji fonu olan "Vision Fund"a 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, geçen yıl ekim ayında kurulan, dünya çapında yeni teknoloji araştırmalarına olanak sağlayan ve 100 milyar dolarlık yatırıma ulaşmayı hedefleyen Vision Fund'a Apple'ın 1 milyar dolarlık katkı sağlayacağı belirtildi.

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin Softbank'le yıllardır çalıştığı hatırlatarak, "Oluşturulan fonun, Apple için stratejik öneme sahip teknolojik gelişmeleri hızlandıracağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu fona 5 yıl içinde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun 45 milyar dolar, SoftBank'in de 25 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

SoftBank Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, geçen ay ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la görüştükten sonra ABD'de 50 bin kişilik yeni istihdam için 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

Apple dışında, Vision Fund'a yatırım yapan firmalar arasında dünya genelinde faaliyet gösteren Oracle, Foxconn ve Qualcomm şirketleri bulunuyor.

Dünya genelinde yeni teknoloji yatırımları için Apple'ın 200 milyar dolarlık rezervinin olduğu belirtiliyor.