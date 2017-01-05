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Dylann Roof
DÜNYA

ABD'deki kilise saldırganı günlüğüne pişmanlık duymadığını yazmış

Charleston kentinde kiliseyi hedef alan silahlı saldırısında 9 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanmasına başlanan sanığın cezaevinde bulunan günlüğüne, "Kristal berraklığında yaptığımdan pişman değilim."yazmış

05 Ocak 2017 Perşembe, 08:28:38 Güncelleme: 08:32:52 AA

ABD'nin Güney Carolina eyaleti Charleston kentinde 2015 yılının haziran ayında siyahilerin gittiği tarihi kilisede 9 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına başlanan beyaz Amerikalı Dylann Roof'un (23), cezaevinde bulunan günlüğüne olaydan pişmanlık duymadığını yazdığı ortaya çıktı.

Charleston'daki Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne (AME) düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürüp bir kişiyi yaralamaktan suçlu bulunan Roof'un, idam cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Mahkemede jüri karşısına çıkan Roof, katliamla ilgili olarak öldürdüğü masum insanlar için gözyaşı dökmediğini söyledi. Sanık, pişmanlık duyduğuna ilişkin herhangi bir özür ifadesi de kullanmadı.

Savcı, mahkemedeki açılış hülasasında, Roof'un cezaevindeki hücresinde ele geçirilen günlüğünü okudu.

Dylann Roof'un kaleme aldığı günlüğünde geçen ifadelerden bir bölümü şöyle:

"Kristal berraklığında yaptığımdan pişman değilim. Üzgün değilim. Öldürdüğüm masum insanlar için gözyaşı dökmüyorum. Kendi zavallılığım için gözyaşı döküyorum. Ben ilk etapta yapmak zorunda olup yaptığıma acıyorum."

Savcı, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu mahkeme salonunda jüriye hitaben yaptığı 30 dakika süren konuşmasında, Roof'un pişmanlık duymadığını belirterek, ırkçı eyleminden dolayı idam cezasını hak ettiğini söyledi.

"PSİKOLOJİK OLARAK HİÇBİR SORUNUM YOK"

Roof'un avukatı David Bruck, geçen ay mahkemeye müvekkilinin "açıklanmayan zihinsel kusuru" olduğunu bildirmişti. Ardından adli psikiyatrist, hazırladığı raporunda Roof'un "suça ehil" olduğunu belirtmişti.

Mahkemedeki savunmasında jüriden avukatının sözlerini unutmalarını isteyen Roof, "Psikolojik olarak hiçbir sorunum yok. Size, kendime ve hiç kimseye yalan söylemeyeceğim." dedi.

Davanın görülmesine sonraki günlerde tanıkların dinlenilmesiyle devam edilecek.

Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayınlayan Roof'un, birçok kişi tarafından beyaz üstünlükçülüğün ve ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu ırkçı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polise verdiği ifadede saldırıyı kabul eden Roof, "Her gün siyahiler, beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu." demişti.

Mahkeme jürisi, 33 ayrı suçtan yargılanan Roof'un her bir cinayet için "adam öldürme", "nefret" ve "dini vecibelerini yerine getirmenin engellemesi" dahil 33 suçunu sabit görmüştü.

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