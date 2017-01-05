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Fırat Kalkanı
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TSK: DEAŞ'ın sözde emiri öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a ait 102 hedef ateş altına alınarak imha edildi, DEAŞ'ın sözde emirinin de aralarında olduğu 38 terörist öldürüldü

05 Ocak 2017 Perşembe, 08:42:32 Güncelleme: 09:24:45 DHA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 102 hedef karadan ve havadan atşe altına alınarak imha edilirken, aralarında sözde emirin de bulunduğu 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 135 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlar sürdürüldü. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 102 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu aralarında terör örgütü DEAŞ'ın bir sözde emirinin de bulunduğu toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alınmış, biri sözde DEAŞ emiri olmak üzere 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Tadif, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar'da bulunan 28 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiş, 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda toplam 38 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 48 el yapımı patlayıcı edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    Kardeşim çok haklısın.Maddi kaybımız büyüyor.
  • Misafir 43 dakika önce
    El Bab artik alinmali..Cok uzadi...
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