Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam'ı Bush'a tercih ederim

Saddam Hüseyin 2003 yılının Aralık ayında yakalandığında, onu sorgulayan kişi CIA'in talep ettiği uzman John Nixon oldu.

Nixon, CIA'e katıldığı 1998 yılından beri Saddam Hüseyin'le ilgili çalışıyordu. Nixon'ın görevi dünya liderleriyle ilgili bilgi toplamaktı.

BBC'ye konuşan Nixon, "Bir kriz anında siyasetçiler bize gelip bu insanların kim olduğunu, ne istediklerini ve neden bunu yaptıklarını sorarlar" dedi.

2011'de CIA'den ayrılan Nixon, Saddam yakalandığında kimlik tespiti yapması için çağrıldığı zaman, onun olduğundan şüphe duymadığını belirtti.

Nixon şöyle konuştu: "Onunla konuşmaya başladığımda, yıllardır masamda duran kitaptaki bakışıyla aynı şekilde bana baktı."

ABD medyasında tasvir edilenin aksine Hüseyin'in 'insani yanını' gördüğünü belirten Nixon, "Karşılaştığım en karizmatik kişilerden biriydi. İstediği zaman çok etkileyici, iyi, komik ve kibar olabiliyor. Fakat çok daha karanlık tarafa geçiş yapabiliyordu." dedi.

Hüseyin'in kaba, kibirli, edepsiz ve kötü kalpli, hatta sinirlendiğinde korkunç birine dönüşebildiğini anlatan Nixon, "Benim sorgulamam sırasında kötü yüzünü gördüğüm 2-3 durum yaşandı" diye konuştu.

İlk sorgusundan sonra işbirliği yapacağı konusunda umutlanan Nixon, Saddam'ın aylardır kimseyle konuşmadığını ve bu yüzden diyalogun hoşuna gittiğini dile getirdi.

Fakat pozitif başlangıca rağmen ertesi gün daha 'şüpheci' birine dönüştüğünü söyleyen Nixon, "Tanıştığım en şüpheci insanlardan biriydi. Her sorduğum soruya karşılık onun da bir sorusu vardı."

HEM BUSH'LA HEM SADDAM'LA EL SIKIŞAN BİRİ OLARAK...

ABD ve İngiltere, Irak işgaline ana gerekçe olarak kitle imha silahları bulunduğu suçlamasını kullanmıştı ve Nixon, "Beyaz Saray'ın bilmek istediği tek şey buydu" dedi.

Fakat Nixon, Saddam'la olan diyaloglarının ardından, devrik liderin ülkedeki nükleer silah programını yıllar önce durdurduğu ve tekrar başlatmaya niyeti olmadığı sonucuna varmıştı.

Nixon, bu görüşü sebebiyle kendisi ve iş arkadaşlarının başarısız olarak görüldüğünü söyledi.

5 yıl sonra, 2008'de ABD Başkanı George W. Bush ile görüşen Nixon, hem Bush'la hem de Saddam'la el sıkışan nadir kişilerden biri olarak, Bush yerine Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

Bush'ın 'gerçeklikten izole olmuş' olduğunu söyleyen Nixon, danışmanlarının ise etrafında kayıtsızca gezerek kafa sallayan insanlar olduğunu belirtti.

Nixon, "Eskiden CIA'de söylediklerimizin dikkate alındığını ve başkan tarafından dinlendiğini düşünürdüm. Fakat bizim ne söylediğimizin önemi yok. Siyaset, istihbarata üstün geliyor" dedi.

Öte yandan Nixon, Saddam Hüseyin'in devrilmesinden beri Irak'ta yaşananlardan 'utandığını' dile getirdi.