İsveç Kraliçesi'nden ilginç iddia: Sarayda hayaletler var

İsveç Kraliçesi Silvia, Kraliyet Sarayı'nda hayaletlerin gezdiğine inandığını söyledi.

BBC'nin haberine göre İsveç televizyonunda yayınlanacak bir belgeselde konuşan Kraliçe Silvia, Drottningholm Sarayı'nı 'küçük dostlarla, hayatlerle' paylaştığını dile getirdi.

Silvia, "Bu gerçekten heyecan verici, ama korkmuyorsun. Bazen tamamen yalnız olmadığını hissediyorsun." dedi.

Silvia, sarayda yaşadığına inandığını söylediği hayaletlerin 'son derece dostane' olduğu konusunda da ısrarcı.

Kral Carl Gustaf'ın kız kardeşi Prenses Christina da Kraliçe'ye destek vererek, "Evde çok enerji var. Bu enerjinin farklı bir forma girmemiş olması ilginç olurdu" diye konuştu.

The Local adlı İsveç internet sitesi, bu açıklamaya esprili bir dille yaklaşarak, 'cesur amatör hayalet avcıları'nın sarayı ziyaret ederek bu söylentileri test edebileceğini belirtti.

40 yıldır Kral Gustaf'la evli olan 73 yaşındaki Kraliçe Silvia, aynı zamanda İsveç'in tahtta en uzun süre kalan kraliçesi.