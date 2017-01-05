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DÜNYA

Obama konuşurken bayıldı, kimse kılını kıpırdatmadı!

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:55:26 HABERTURK.COM

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    ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a teslim etmeden önce ABD ordusuna son kez hitap etti.

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    Obama'nın orduya veda konuşması sırasında yaşanan bir olay ise büyük şaşkınlık yarattı.

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    ABD ordusundan bir asker, Obama konuşmasını yaparken herkesin gözü önünde bayıldı ve yere yığıldı.

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