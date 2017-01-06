Kraliçe Elizabeth'e kendi korumaları silah doğrulttu!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, neredeyse Buckingham Sarayı'ndaki gardiyanlardan biri tarafından yanlışlıkla vuruluyordu.

İngiliz Times'da yer alan habere göre, Kraliçe'nin sarayın bahçesindeki gece turu az kalsın büyük bir faciayla sonuçlanıyordu. Sarayın bahçesinde gece devriyesi görevini yerine getiren bir gardiyan karanlıkta Kraliçe ile karşılaştı.

Uyku tutmadığı için saray bahçesinde küçük bir gezintiye çıkan Kraliçe Elizabeth'i tanımayan gardiya önce 'Kim var orada?' diye seslendi. Sonrasında silahını doğrulttuğu kişinin kraliçe olduğunu fark eden gardiyan, "Majesteleri, neredeyse sizi vuruyordum." sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Kraliçenin, kendisine silah doğrultan askere sakince yanıt verdiği ve "Her şey yolunda. Bir dahaki sefere önceden haber veririm. Böyle beni vurmak zorunda kalmazsın." dediği öne sürüldü.