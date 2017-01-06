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Biden'dan Trump'a: Büyü artık!

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın 'yetişkin olmasının vaktinin geldiğini' söyledi ancak bu tutumunun göreve geldikten sonra değişeceğine inandığını belirtti

06 Ocak 2017 Cuma, 10:25:08 Güncelleme: 10:53:18 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan Donald Trump'ın Twitter'dan Barack Obama yönetimine yönelik eleştirilerine 'Büyü artık' ifadeleriyle karşılık verdi.

AP'nin haberine göre PBS'e verdiği röportajda Trump'ın 'yetişkin olma vaktinin geldiği'ni söyleyen Biden, "Sen başkansın. Bir şeyler yapman lazım. Neyin var göster" dedi.

Öte yandan Biden, Trump yönetime geldiğinde neyin yanında ve neye karşı olduğunun çok daha net görüleceğini belirtti.

Trump'ın ABD istihbarat birimlerini toplum içinde eleştirmesinin ise tehlikeli olduğunu dile getiren Biden, bir başkanın istihbarat ajanslarına güveni olmaması veya onları dinlememesinin 'tamamen düşüncesizce' olduğunu ifade etti.

Biden istihbaratı sorgulamanın, daha çok ayrıntı istemenin veya aynı görüşte olmamanın meşru olduğunu fakat Trump'ın istihbarat ajanslarından daha çok bilgiye sahip olduğunu iddia etmesinin başka bir durum olduğunu söyledi.

Biden, "Bu durum, öğretmeninden daha fazla 'fizik' bildiğini iddia etmek gibi bir şey." dedi.

Trump'ın bu tutumunun değişeceğinin de altını çizen Biden, etrafının çok akıllı insanlarla çevrili olduğunu dile getirdi. Örnek olarak ise Trump'ın savunma bakanı olarak seçtiği emekli General James Mattis'i gösterdi.

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