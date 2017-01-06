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DÜNYA

Japonya ve Güney Kore arasında 'heykel' krizi

2. Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullanılan kadınları sembolize eden heykelin Japonya'nın Güney Kore'deki konsolosluğu önüne konulması iki ülke arasında diplomatik kriz yarattı

06 Ocak 2017 Cuma, 10:48:21 Güncelleme: 10:50:27 AA

Japonya, 2. Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullanılan kadınları sembolize eden heykelin, Güney Kore'nin Busan kentindeki konsolosluğu önüne konulması üzerine bu ülkedeki büyükelçisinin geri çağrılacağını duyurdu.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, yaptığı açıklamada, Japonya'nın Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine ile Busan Başkonosolosu'nun geri çağrılacağını belirtti.

Heykelin, Japon Konsolosluğu önüne konulmasını "son derece üzücü" olarak niteleyen Suga, konuyla ilgili geçen yıl iki ülke arasında varılan anlaşmayı hatırlattı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise Japonya'nın büyükelçisini geri çağırmasını "üzücü" olarak nitelendirdi ve iki ülkenin, zor şartlarda dahi ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda güven temelinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

AKTİVİSTLER KOYMUŞ, POLİS KALDIRMIŞTI

Japon ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınları temsil eden heykel, geçen ay sonunda aktivistler tarafından Güney Kore'nin güneyinde yer alan ve Japonya'ya en yakın liman kenti olan Busan'daki konsolosluk önüne konulmuştu. Polis tarafından kaldırılan heykel, "toplumsal baskı" endişesiyle yerel hükümetin kararıyla yeniden konsolosluk binası önüne yerleştirilmişti.

Konunun, Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra 2015 yılı aralık ayında varılan anlaşma çerçevesinde geçmişte köle yapılan kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler de organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yılları arasında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı. Savaş yıllarında Japon askerler tarafından köle olarak kullanılan Güney Koreli kadınlardan çok azı şu an hayatta bulunuyor. Fondaki para, Güney Kore hükümetinin tespit ettiği 238 kadından hayatta olan 40'ı ve geri kalanlarının aileleri arasında paylaştırılacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida'nın Güney Kore'ye aralık ayındaki ziyareti sırasında varılan anlaşmada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, köle olarak kullanılan kadınlardan genel olarak özür dilemesi ve Japonya'nın mağdurlara tazminat ödemesi öngörülmüştü.

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