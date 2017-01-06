Trump'ın seçimi kazandığı gece Ruslar ne yapıyordu?

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Rusya'nın 8 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını içeren istihbarat raporu başkan Obama'ya sunuldu

06 Ocak 2017 Cuma, 11:06:12 Güncelleme: 11:12:08 HABERTURK.COM

ABD'yi sarsan seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili istihbarat raporu başkan Barack Obama'ya ulaştı.

Rapordan sızan ilk bilgileri haberleştiren Washington Post'un iddiasına göre, üst düzey Rus diplomatlar seçim gecesi Donald Trump'ın zaferi kesinleştikten sonra kutlama yaptı. Raporda ayrıca Rusya'nın Amerikan politik sistemini baltalamak için planlı bir doğrultuda hareket ettiği belirtildi.

Öte yandan ABD istihbaratının raporunda, seçim kampanyası döneminde ortaya çıkan Hillary Clinton maillerinin de Rus yetkililer tarafından Wikileaks'e sızdırıldığı belirtildi.

Raporda Wikileaks'le bağlantıya geçen ve Hillary Clinton maillerini sızdıran Rus diplomatların isimlerinin de yer aldığı iddia edildi.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ise geçtiğimiz haftalarda maillerin Rusya aracalığıyla elde edildiği iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

 

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