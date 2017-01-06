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DÜNYA

Esed rejiminden 'DEAŞ' itirafı! Türkiye'deki saldırılar...

Esed'e yakınlığıyla bilinen milletvekili Halid Abbud, rejim istihbaratının terör örgütü DEAŞ'ın içine sızdığını, Türkiye'deki eylemlerin durdurulmasının tek yolunun ise rejimle işbirliği yapmak olduğunu ileri sürdü

06 Ocak 2017 Cuma, 11:08:19 Güncelleme: 11:41:11 AA

Suriye'de Beşşar Esed'in partisi Baas'ın kontrolündeki meclisin genel sekreteri Halid Abbud, rejim istihbaratının terör örgütü DEAŞ'ın içine sızdığını ve yönlendirdiğini itiraf etti. Abbud, Ankara'yı üstü kapalı şekilde tehdit ederek, örgütün Türkiye'deki eylemlerinin ancak rejimle işbirliği yaparak durdurulabileceğini öne sürdü.

Abbud, rejimin televizyon kanallarından "Suriye Televizyonu"'nda yayınlanan bir programda, rejimin terör örgütü DEAŞ'la olan ilişkilerini paylaştı.

Esed'e yakınlığıyla bilinen isimlerden ve aynı zamanda milletvekili olan Abbud, şu ifadeleri kullandı:

"Sana bir soru sormak istiyorum, DEAŞ nerede, Nusra nerede? Ve diğer cihadi gruplar nerde? Tabii ki Şam etrafında yer alıyor. Peki neden Şam’da patlamalar olmuyor? Neden Türkiye’nin bazı illerinde patlamalar oluyor? Ben bu konuyu bundan önce de sizlerle paylaştım. Suriye'nin güvenlik kurumları, istihbaratı, bu tür şebekelerin içine sızabildi. Türkiye'de yaşananları kimse durduramaz. Sadece bir yolu var. Suriye'nin güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapılırsa önüne geçilebilir. Ürdün'de güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılara bak. Suriye devleti Ürdün ve Türkiye coğrafyasında yaşanan olaylarla ilgili geniş bilgilere sahip."

Türkiye'de çok sayıda terör eylemi düzenleyen DEAŞ, Türkiye'nin Suriye sınırındaki terörist unsurlara karşı 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının ardından saldırılarını artırmıştı.

 

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