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DÜNYA

Kim Jong'dan 2017 açılımı! İlk kez yaptı...

06 Ocak 2017 Cuma, 16:17:54 HABERTURK.COM

Kuzey Kore, ilk kez 2017 için yayınladığı takvimde kadın uçak görevlilerine yer verdi

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    Dışa kapalı yapısıyla dikkat çeken Kuzey Kore, 2017'ye girerken ilginç bir açılım yaptı. 

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    Kuzey Kore, turistlerin dikkatini çekebilmek için yayınladığı 2017 takviminde Koreli hostesleri kullandı.

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    Kuzey Kore, daha önceki yıllarda yayınladığı takvimlerde doğa görüntüleri kullanıyordu. 

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