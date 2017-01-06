DÜNYA
Kim Jong'dan 2017 açılımı! İlk kez yaptı...
06 Ocak 2017 Cuma, 16:17:54 | Güncelleme: 16:24:18
HABERTURK.COM
Kuzey Kore, ilk kez 2017 için yayınladığı takvimde kadın uçak görevlilerine yer verdi
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Dışa kapalı yapısıyla dikkat çeken Kuzey Kore, 2017'ye girerken ilginç bir açılım yaptı.
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Kuzey Kore, turistlerin dikkatini çekebilmek için yayınladığı 2017 takviminde Koreli hostesleri kullandı.
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Kuzey Kore, daha önceki yıllarda yayınladığı takvimlerde doğa görüntüleri kullanıyordu.
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Takvim fotoğraflarında, barda çalışan ve uçaklarda görev yapan Kuzey Koreli kadınlar gözüküyor.
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