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ABD'de havalimanında saldırı: 5 ölü, 8 yaralı
DÜNYA

ABD'de havalimanında saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Florida'daki havalimanında gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan gözaltına alındı

06 Ocak 2017 Cuma, 21:31:52 Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 00:01:00 İHA

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi.

Tek kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının Terminal 2'de bagaj bekleyen yolcuların olduğu alanda meydana geldiği belirtilirken, polis yaptığı açıklamada saldırganı gözaltına aldığını duyurdu

Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.

Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    obama istifa :)
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