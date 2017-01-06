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DEAŞ Musul Irak
DÜNYA

7 köy DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak güçleri Enbar vilayetine bağlı 7 köyü DEAŞ'tan geri aldı

06 Ocak 2017 Cuma, 23:52:24 Güncelleme: 23:56:05 AA

Irak güçlerinin, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında kentin doğusundaki bir mahalle ile Enbar vilayetine bağlı 7 köyü geri aldığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, ordu birliklerinin Musul'un doğu yakasında yer alan El-Musenna Mahallesi'ni ele geçirdiğini belirtti.

Tümgeneral Numan Abduzzubai de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayetinin batısında bulunan 7 köyün çatışma yaşanmadan DEAŞ'tan kurtarıldığını söyledi.

DEAŞ militanlarının bölgeden kaçtığını ifade eden Abduzzubai, kurtarılan köylerde bulunan silah ve mühimmata el konulduğunu kaydetti.

Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için geçen yıl 17 Ekim'de operasyona başlamıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

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