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Fransa'da 4 PKK’lıya hapis cezası

Fransa'da yargılanan terör örgütü PKK üyesi 4 kişiye "polise zorunlu ikametgah adresi bildirmeme" suçundan 2'şer ay hapis cezası ve para cezası verildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 00:16:34 Güncelleme: 00:18:14 AA

Fransa’nın Reins kentindeki mahkeme, bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 kişiyi, 2’şer ay hapis cezasını çarptırdı.

L’Union haber sitesi, 7 Aralık’ta Paris’te "terör örgütüne mali kaynak sağlamak" suçundan tecilli hapis cezasına çarptırılan 4 PKK’lının, bu kez "polise zorunlu ikametgah adresi bildirmeme" suçundan 2’şer ay hapis ve 300 avro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Yaşları 25 ve 45 arasında değişen PKK’lılar, terör örgütü adına haraç toplamak suçundan geçen ay Paris’te tecilli hapis cezasına mahkum olmuştu.

Reins mahkemesi, tecilli hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, yeni çıkan terörle mücadele yasasına göre 15 gün içinde yeni adreslerini polise bildirmeyen 4 PKK’lının yeniden suç işlediğine hükmetti.

Savcılık ve savunma makamı avukatları, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Fransız basını, 1 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yeni terörle mücadele yasasının, terör suçlularının yeni bir düzenlemeyle fişlenmesiyle ilgili maddesinin ilk kez 4 PKK’lı için uygulandığını yazdı.

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