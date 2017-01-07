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DÜNYA

Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'ta

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:01:52 Güncelleme: 11:45:17 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Yıldırım ile birlikte Bağdat'a giden ekipte Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de bulundu.

Yıldırım, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburiyle resmi temaslarda bulunacak. Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığının görüşmede konuşulan konulardan biri olması bekleniyor.

Liderlerin ayrıca DEAŞ'a karşı mücadele, Musul operasyonu ve PKK'nın Sincar'daki varlığını masaya yatırması bekleniyor.

Yıldırım'ın Bağdat'ın ardından IKBY'ye geçerek Erbil'de Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor.

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