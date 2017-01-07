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DÜNYA

"Rusya, diğer ülkelerde de seçimlere müdahale edecek"

ABD'de CIA, NSA ve FBI'ın ortaklaşa hazırladığı 'hack raporunda' çarpıcı iddialara yer verildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:04:53 Güncelleme: 14:10:53 HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın seçimlere etki ederek, Donald Trump'ın başkan olmasını sağladığı yönündeki istihbarat raporu büyük ses getirdi.

CIA, NSA ve FBI'ın ortak olarak hazırlayıp, mevcut başkan Barack Obama'ya teslim ettiği rapora göre Rusya seçimleri Trump'ın kazanması için siber savaş tekniklerini kullandı. Raporda, Moskova yönetimine bağlı internet 'trollerinin', seçim kampanyası boyunca Hillary Clinton aleyhine negatif haberleri sosyal medyada yayarak algı oluşturduğu belirtildi.

Raporda, Moskova'nın ABD ve dünyanın geleceğinde etkin söz sahibi olmak için ABD seçimlerine müdahale ettiği belirtilirken, "Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesinde çıkardığımız derslere bakarsak, diğer ülkelerde de seçimlere müdahale etmeyi deneyecekler. Özellikle ABD'nin müttefiki ülkelerinde." öngörüsünde bulunuldu.

İstihbarat raporunda ayrıca, Demokratların adayı Hillary Clinton ile ilgili e-maillerin sızdırılmasının sorumlusu olarak da Rusya gösterildi.

Rusya'nın Clinton'ın maillerini, Wikileaks kurucusu Julian Assange yoluyla sızdırdığı belirtilirken, sonrasında Assange'ın Rus devlet televizyonunda program yaptığına dikkat çekildi.

 

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