Başbakan Yıldırım Erbil'de

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Başbakan Yıldırım, Erbil'e geçti.

Yıldırım, Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde bir araya geldi.

TÜRKMEN SİYASETÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Yıldırım, Erbil'de Türkmen siyasetçilerle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Öte yandan Yıldırım, Erbil'de dini liderlerle de bir araya geldi.