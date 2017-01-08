Başbakan Binali Yıldırım, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile düzenlediği basın toplantısında PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konularında önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, DEAŞ konusunda "Ortak hedefimiz bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmak" derken, PKK için "Bu terör örgütünün Batı'ya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yayılması da asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Irak'taki FETÖ okulları için de, "Özellikle burada bulunan FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım ve Barzani ortak basın toplantısı düzenledi. Mesud Barzani yaptığı konuşmada, "Çok sevinç verici ki bizim bölgemizde teröristler yıkılmaya doğru gidiyor. Türkiye ve her yerden teröristlerin yıkıma gitmesini istiyoruz. Bütün alanlarda işbirliği ve ilişkimizin daha da gelişmesini istiyoruz." dedi.

YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemizi ziyaretiniz çok önemliydi. O ziyaretle 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergilediniz. Çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik.

DEAŞ'LA MÜCADELE: ORTAK HEDEF BU SAPIK ÖRGÜTÜN ORTADAN KALDIRILMASI

Görüşmelerimiz iki başlık altında toplanabilir. bunlardan birisi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularında, yatırım konularında ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak. Hem DEAŞ, hem PKK, hem FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselesi değil; Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir. Bir yandan Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için, bu operasyonlar yürüyor. Ama diğer yandan da biz Suriye'de büyük bir oranda DEAŞ'a karşı güney sınırlarımızda Fırat Kalkanı'yla bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmak. Uluslararası camia bu konuda daha çok destek vermelidir. DEAŞ'ın Irak'tan yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilenlere siz büyük destek veriyorsunuz, 300 bin civarında Iraklı kardeşimizi biz kabul ettik, evimizi açtık.

PKK İLE MÜCADELE: ŞENGAL'İN İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ

PKK bölücü terör örgütüyle hem yurtiçinde hem de bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'nın Irak topraklarında ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak ve bu terör örgütünün Batı'ya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yayılması da asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil, sizin de güvenlik meselenizdir. Bu bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve ABD'li dostlarımıza da anlatıyoruz. Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal haline getirdiler. Tabi adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunlar PKK'dan türemiş, isim değiştirmiş, işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki, her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış bir örgüt adı duyuyoruz ama bunları yediğimizi zannetmesinler.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Ekonomik konularda bakanlarımız çalışmalarını yaptılar. Ekonomi konularını görüşmek üzere ocak ayında bir komisyon kurulacak. Bu vesileyle Erbil'de bir iş forumu gerçekleştirilecek. Ticaretin daha da artırılması için gerekli tedbirleri alacaklar.

Sağlık alanında da müşterek çalışmaları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hastaların tedavisi konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bunu daha da geliştirebiliriz, burada tedaviler, Türkiye'den gelecek uzmanlar marifetiyle yapılabilir.

Enerji, taşımacılık, eğitim konularında da benzer çalışmaları yapacağız. Özellikle burada bulunan FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum.