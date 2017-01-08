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DÜNYA

ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti

08 Ocak 2017 Pazar, 13:11:54 AA

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    ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

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    Kuzey Carolina, Georgia, Virginia, Massachusetts gibi eyaletleri vuran kar fırtınası New York'ta da etkili oluyor.

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    Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce trafik kazasının meydana geldiğini ve bazı yolların ulaşıma kapandığını söyledi.

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