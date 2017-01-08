DÜNYA
ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti
08 Ocak 2017 Pazar, 13:11:54 | Güncelleme: 13:43:37
AA
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ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
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Kuzey Carolina, Georgia, Virginia, Massachusetts gibi eyaletleri vuran kar fırtınası New York'ta da etkili oluyor.
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Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce trafik kazasının meydana geldiğini ve bazı yolların ulaşıma kapandığını söyledi.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar yol kenarları ve akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı.
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Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı da bildirildi.
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Hava muhalefeti nedeniyle ülke genelinde 3 binden fazla uçuş da iptal edildi ve uçuşlarda gecikmeler yaşandı.
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ABD Ulusal Hava Servisi, pazar günü ülkenin doğu yakasında kar fırtınasının ve soğuk havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu.
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New York'un Manhattan bölgesi de yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.
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