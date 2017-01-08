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Almanya'dan flaş AB değerlendirmesi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliğinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

08 Ocak 2017 Pazar, 22:14:56 Güncelleme: 22:17:39 AA

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği'nin (AB) ne durumda olduğunu bildiğini belirterek, "AB’nin parçalanması artık daha düşünülemez değil." ifadesini kullandı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı da olan Gabriel, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Avrupa'da bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'yi eleştiren Gabriel, Almanya'nın Euro Bölgesi'nde sadece tasarruf politikalarının uygulanmasını istediği için Avrupa'nın her zamankinden çok daha fazla bölünmüş bir durumda olduğunu ileri sürdü.

Reformlar yapan Fransa ve İtalya gibi ülkelerin, bütçe açığının yarım puan daha yüksek olmasına izin verilmesi için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Gabriel, Yunanistan’da "birazcık" bütçesi fazlası çıktığında ve bunun fakir emeklilere dağıtılması istendiğinde Merkel ve Schaeuble'nin buna karşı harekete geçtiğini savundu.

Gabriel, "Yunanlıların yaptığı gibi, Almanya’da yaptığımız reformlarda emekli ücretlerinde ve kamu maaşlarında birazcık kısıtlamaya gitseydik burada muhtemelen halk ayaklanması olurdu." ifadesini kullandı.

"AB'NİN PARÇALANMASI DÜŞÜNÜLEMEZ DEĞİL"

Başbakan Merkel'e bir kez "Almanya için Fransa'ya yarım puanlık bütçe açığına izin verilmesi mi yoksa Marine Le Pen’in cumhurbaşkanı olması mı daha pahalı olur?" şeklinde bir soru yönelttiğini aktaran Gabriel, "Hala bana bir cevap borçlu." dedi.

Bu tür tartışmaların çok popüler olmadığını bildiğini vurgulayan Gabriel, "Ancak AB’nin ne durumda olduğunu da biliyorum. AB'nin parçalanması artık daha düşünülemez değil." ifadelerini kullandı.

Hükümet ortağı Angela Merkel'in siyaset yapma şeklini de eleştiren Gabriel, Merkel'in ilkesinin sorunların üzerine örtmek ve bir pozisyon belirlememek olduğunu savundu. Gabriel, "Merkel'in hedefi seçmeni uyutmaktı. Ancak şimdi yüksek derecede politize olmuş seçmenler var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel'in Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafta ise başarılı olduğunu ifade eden Gabriel, Almanya'nın 2015’te savaştan kaçan insanları kabul etmesini doğru bulduğunu ancak bu şekilde kontrolsüz sınır kapılarının açılmasının bir kez daha tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

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