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Mevlüt Çavuşoğlu Portekiz Mario Soares
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan Portekiz halkına başsağlığı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Soares'in ailesi ile Portekiz halkına başsağlığı diledi

08 Ocak 2017 Pazar, 22:34:58 Güncelleme: 22:37:20 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares'in vefatı dolayısıyla ailesine taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Soares'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Soares'in ailesi ile Portekiz halkına başsağlığı dileğinde bulunan Çavuşoğlu, "Soares, çağdaş Portekiz'in efsanevi bir kahramanı, Avrupa'nın büyük bir devlet adamı ve Türkiye'nin güçlü bir dostuydu." ifadelerini kullandı.

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