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Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığına dair ortaya atılan iddialar üzerine İsrail Eski Başbakan Ehud Barak istifa çağrısında bulundu

08 Ocak 2017 Pazar, 23:18:52 Güncelleme: 23:21:12 AA

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Eski Başbakan Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluğa bulaştığını kanıtlayan ses kayıtlarının ortaya çıkmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Barak, "Bu şok edici bir durum. Bibi'nin (Netanyahu) başbakanlığı sürdürmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun ortaya çıkan ses kayıtlarının kendi sonunu hazırladığını belirten Barak, "Hükümetteki şerefli bakanlara düşen Netanyahu'yu ihraç etmektir. Aksi takdirde güvenirliklerini kaybedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin dosyanın, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla güçlendirildiğini aktaran Haaretz gazetesinin bugünkü haberine göre, bu ses kayıtlarında Netanyahu, kendisine farklı imtiyazlar tanımasını isteyen bir iş adamıyla pazarlık yapıyor.

İKİ KEZ SORGULANMIŞTI

Netanyahu, perşembe günü ikinci kez İsrail polisi tarafından Kudüs'teki konutunda sorgulanmıştı.

İsrail polis sözcülüğünden daha önce yapılan açıklamada, "İsrail polisi, iş adamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladı. Başbakan'ın Kudüs'teki konutunda gerçekleşen soruşturma 3 saat sürdü. Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Haaretz gazetesi ise daha önceki haberinde Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını ifade etmişti.

İsrail'de başsavcılık kasım ayında kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.

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