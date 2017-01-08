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İsrail ordusunda 15 intihar vakası

Ülkede 2016 yılı içerisinde 15'i intihar vakası sonucu 41 asker öldü

08 Ocak 2017 Pazar, 23:23:34 Güncelleme: 23:27:45 AA

İsrail'de 2016 yılı içerisinde 15'i intihar vakası sonucu 41 askerin çeşitli nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Devlet Radyosu'nun ordunun istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, "intihar" orduda ölüm nedenlerinin başında geliyor.

Orduda 2016 yılı içerisinde hayatını kaybeden 41 askerden 15'inin intihar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekildi.

Diğer askerlerin bir kısmının Filistinlilerin saldırıları sonucu, bir kısmının tatbikatlar sırasında, bazılarının da trafik kazalarında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında bugün bir kişinin, askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin failinin terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

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