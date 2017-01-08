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Filistinli gruplardan "Kudüs'te saldırı" açıklaması

Hamas, İslami Cihad, Aksa Şehitleri Tugayı ve FHKC, Doğu Kudüs’te düzenlenen saldırıyı "tebrik etti"

08 Ocak 2017 Pazar, 23:55:14 Güncelleme: 23:59:17 AA

Filistinli direniş grupları Hamas, İslami Cihad, Aksa Şehitleri Tugayı ve Filistin Halk Cephesi (FHKC), işgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde 4 İsrail askerlerinin ölümüne yol açan saldırıyı "tebrik eden" açıklamalarda bulundu.

Hamas’ın Resmi Sözcüsü Fevzi Berhum’un yaptığı yazılı açıklamada, “Filistin İslami Direniş Hareketi, bugün işgal altındaki Kudüs’te düzenlenen cesur ve kahramanca eylemi tebrik ediyor. Bu eylem, İsrail’in halkımıza, topraklarımıza ve mukaddesatımıza yönelik düzenlediği düşmanca saldırıya karşı gelişen toplumsal tepkinin doğal bir sonucudur.” ifadesine yer verildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin Sözcüsü Davud Şihab ise yaptığı yazılı açıklamada, "eylem tebrik edilerek, olay İsrail’in Filistin halkına yönelik işlediği zulme karşı doğal bir tepki olarak" yorumlandı.

Fetih Hareketi’nin silahlı kanadı sayılan Aksa Şehitleri Tugayı’nın Gazze kolu da eylemi "tebrik eden" yazılı bir açıklama yayımladı.

Bu arada Filistin Halk Kurutuluş Cephesi (FHKC) de yayınladığı yazılı açıklamada, “Halkımızı Kudüs eyleminden dolayı tebrik ediyoruz. Bu eylem işgal gücünün ve Yahudi yerleşimcilerinin topraklarımızda ve mukaddesatımıza yönelik izlediği çirkin eylemlere tepki olarak gerçekleşmiştir.” ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamyonla dalan bir Filistinli, üçü kadın 4 askerin ölümüne, 15’inin de yaralanmasına yol açmıştı.

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