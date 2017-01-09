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Irak Musul DAEŞ
DÜNYA

Irak güçleri Dicle Nehri'nde

Irak güçleri, kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin kıyısına kadar ilerleyerek, dördüncü köprünün doğu kısmında kontrolü sağladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:16:17 Güncelleme: 00:21:27 AA

Irak güçlerinin, Musul'u ikiye bölen Dicle Nehri'nin kıyısına kadar ilerlediği ve iki yakayı birbirine bağlayan dördüncü köprünün doğu kısmında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, "Orduya bağlı Terörle Mücadele Birimi, Dicle Nehri'nin kıyısına kadar ilerledi ve nehir üzerindeki dördüncü köprünün doğu kısmında kontrolü sağladı." dedi.

Haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ'a giden ikmali önlemek için Musul'un iki yakasını bağlayan 5 köprüyü vurmuştu.

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