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esed suriye
DÜNYA

Esed: Her şeyi müzakere etmeye hazırım

Beşar Esed, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:34:53 Güncelleme: 10:20:45 HABERTURK.COM

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılması beklenen barış görüşmelerinde her konuyu müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

Esed, Kazakistan görüşmelerine kimlerin katılacağı yönünde gelen bir soruya, "Masada karşı taraftan kimler olacak, henüz bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Barış görüşmelerinde kendisinin pozisyonunun tartışmaya açılmasına hazır olup olmadığı sorulan Esed, "Evet hazırım. Ancak benim pozisyonum doğrudan anayasayla bağlantılı. Bu konuyu tartışmak istiyorlarsa anayasayı tartışmalılar." ifadelerini kullandı. Esed ayrıca, anayasal bir değişikliğin referanduma götürülerek Suriyelilere sorulması gerektiğini söyledi.

Şam'da yaşanan su krizine de değinen Esed, Şam'ın başlıca su kaynaklarının işgal edildiğini ve ordunun görevinin bunları geri almak olduğunu söyledi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 dakika önce
    esad derhal tutuklanip yargilanmali
  • Misafir 25 dakika önce
    Bebekleri masum insanları katlettin
  • Misafir 25 dakika önce
    madem herşeyi müzakere etmeye hazırsın milletini nasıl katlettin anlat bakalım
  • Misafir 59 dakika önce
    Masum insanlar katledilmesin artık inşallah!
  • Misafir 59 dakika önce
    katillerle zalimlerle müzakere olmaz
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