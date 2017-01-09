Esed: Her şeyi müzakere etmeye hazırım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılması beklenen barış görüşmelerinde her konuyu müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

Esed, Kazakistan görüşmelerine kimlerin katılacağı yönünde gelen bir soruya, "Masada karşı taraftan kimler olacak, henüz bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Barış görüşmelerinde kendisinin pozisyonunun tartışmaya açılmasına hazır olup olmadığı sorulan Esed, "Evet hazırım. Ancak benim pozisyonum doğrudan anayasayla bağlantılı. Bu konuyu tartışmak istiyorlarsa anayasayı tartışmalılar." ifadelerini kullandı. Esed ayrıca, anayasal bir değişikliğin referanduma götürülerek Suriyelilere sorulması gerektiğini söyledi.

Şam'da yaşanan su krizine de değinen Esed, Şam'ın başlıca su kaynaklarının işgal edildiğini ve ordunun görevinin bunları geri almak olduğunu söyledi.