Çin, Trump'ı köşe yazısıyla uyardı: İntikam alırız

Çin, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın "Tek Çin Politikası"nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin "intikam" alabileceği uyarısını yaptı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından "Global Times" gazetesinde yayımlanan başyazıda, "Tek Çin Politikasının kaprisli bir istekten ibaret olmadığı" vurgulanarak ABD liderlerinin, iki ülke ilişkilerinin istikrarı için Asya-Pasifikteki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu politikanın "pazarlık konusu dahi edilemeyeceğine" işaret edilen yazıda, "Trumpın, görevi devraldıktan sonra bu temel prensibi reddetmesi halinde Çin halkının devletinden intikam talep edeceği" uyarısında bulunuldu.

Yazı, Tayvan lideri Tsai Ing-wenin hafta sonu Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvadoru kapsayan Güney Amerika turuna çıkmasının ardından yayımlandı.

Tsainin ziyaret edeceği ülkeler arasında aktarma yaparken ABDnin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacağı kaydedilmişti. Tayvan liderinin, ABD durağında Trumpla veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

Pekin yönetimi, daha önce de Tsainin ABDye uğradıktan sonra ülkede vakit geçirmesini ve "bağımsızlık yanlısı taraflara yanlış mesaj vermesini" engellemesi konusunda Washingtonı uyarmıştı. Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trumpın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin, Trumpın, ABDnin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunun altını çizmişti.

Çinde 1949da Mao Zıdongun iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet üyeleri, Tayvana kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvanı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvanın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvanı sadece 22 ülke tanıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Tayvanın eski lideri Ma Ying-jeou, 7 Kasım 2015te Singapurda bir araya gelmiş ve 66 yıl sonra yapılan ilk görüşmede, güven inşası ve diyaloğun artırılması amacıyla "kırmızı hat" oluşturulması kararlaştırılmıştı. Pekin ve Taipei arasındaki ilgili yetkililerin doğrudan telefon iletişimi kurabilmesini amaçlayan bu hattın kullanımı, tabanı Tayvanın bağımsızlığını savunan Demokratik İlerleyiş Partisi lideri Tsai Ing-wenın mayıs ayında iktidara gelmesinin ardından Pekin hükümeti tarafından askıya alınmıştı.