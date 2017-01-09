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Suudi Arabistan
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Suudi Arabistan'da iki canlı bomba etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan'da iki canlı bombayı tespit eden polis teröristleri etkisiz hale getirince kahraman ilan edildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:51:46 Güncelleme: 18:55:26 AA

Suudi Arabistan'ın başkenti Rıyad'da DEAŞ'lı iki canlı bombanın yerini tespit eden polis, bölgeye operasyon düzenledi. Polis memuru teslim olun çağrısına uymayıp intihar yelekleriyle ateş açan 2 teröristi böyle etkisiz hale getirdi.

Riyad'da polis ekipleri, bir çok saldırının adı geçen 2 teröristtin yerini tespit etti. Tespit edilen yere operasyon düzenleyen polis, teröristlere 'Teslim olun' çağrısında bulundu.

Çağrıya aldırış etmeyen teröristler intihar yeleklerini giyerek, ağır silahlarla ateş açmaya başladı. O sırada elindeki tabancayla teröristlere tek başına ateş açan polis, 2 teröristi de etkisiz hale getirdi.

Arananlar listesindeki 2 DEAŞ'lıyı öldüren polis olayda yaralanırken, verdiği mücadele nedeniyle ülkesinde kahraman ilan edildi.

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