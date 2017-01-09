Kuzey İrlanda hükümetinde istifa

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness kamu finansmanına ilişkin suçlamaları dikkate almayan Başabakan Arlene Foster'a tepki olarak istifasını sunduğunu açıkladı.

Foster kamu finansmanında hatalı uygulamaları olduğu yönündeki iddialar nedeniyle son dönemde artan bir şekilde istifa baskısı altındaydı. Ancak bölgesel hükümetin başbakanı geçen hafta verdiği bir röportajda istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Bölgesel hükümetin başbakan yardımcısı ve İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski liderlerinden McGuinness de Foster'ın istifa etmesini istiyordu. Foster'ın istifa etmeyeceğini açıklaması üzerine, McGuinness'in istifa kararı aldığı belirtiliyor.

McGuinness'in istifasını sunduğu ve yerel saat ile 17.00 itibariyle yürürlüğe gireceği bildiriliyor.

Foster, daha önce yenilenebilir enerji kaynaklarını enerji tüketimindeki payını artırmak amacıyla İş, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı görevini yürüttüğü 2012 yılında Yenilenebilir Isı Teşviği (RHI) adı altında bir fon oluşturmuştu.

Kuzey İrlanda Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, RHI fonunun vergi mükelleflerine yaklaşık 490 milyon sterlin ek yük getirdiği ifade edilmişti.

Kuzey İrlanda, yıllar süren çatışmalardan sonra 1998’de varılan anlaşmadan bu yana birlik taraftarları ile cumhuriyetçilerin güç paylaşımına dayalı hükümetle yönetiliyor.

Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Foster’in başbakanlığındaki hükümette Cumhuriyetçi Sinn Fein’in lideri Martin McGuinness başbakan yardımcısı olarak yer alıyordu.