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Pakistan'dan denizaltıdan güdümlü füze denemesi

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada 450 kilometre menzili olan Babur-3 füzesinin başarılı bir şekilde fırlatıldğını açıkladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 19:00:59 Güncelleme: 19:04:45 AA

Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli "Babur-3" füzesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan başarılı biçimde fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, füzenin Pakistan'ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.

Babür-3 füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen Babür-2 ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.

 

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