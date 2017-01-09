İskoçya'da PKK soruşturması

İskoçya'da terörle mücadele polisi, terör örgütü PKK'ya başkent Edinburgh'dan da maddi destek sağlandığına dair iddiaları soruşturuyor.

İskoç Herald gazetesinde yer alan haberde, "İskoç dedektiflerin, yasaklı bir terör örgütüne para toplanması ve örgütle bağlantılı bazı kişilerin hakkındaki suç iddialarını incelediği" kaydedildi.

Gazete, polisin yasaklı örgütün adını vermediğini, ancak bu örgütün PKK olduğunu öğrendiğini belirtti.

İskoçya polisine bağlı "Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi"nin birkaç aydır yürüttüğü soruşturmada, "yasaklı bir terör örgütüne maddi destek iddialarının" soruşturulduğu ve bu çerçevede bazı adreslerde aramalar yapıldığı bildirildi.

Haberde, terör örgütüne maddi yardım sağlayan kişilerin belirlendiği ve bundan sonraki aşamada savcıların bu kişilerle ilgili cezai işleme karar vereceği bilgisine yer verildi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, PKK'yı 2001 yılında terör örgütleri listesine eklemişti.