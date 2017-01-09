09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İskoçya PKK
DÜNYA

İskoçya'da PKK soruşturması

Ülke basınında yer alan habere göre, İşkoç polisleri PKK'ya maddi destek sağlandığına dair iddialar hakkında soruşturmaya aldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 20:06:56 Güncelleme: 20:16:33 AA

İskoçya'da terörle mücadele polisi, terör örgütü PKK'ya başkent Edinburgh'dan da maddi destek sağlandığına dair iddiaları soruşturuyor.

İskoç Herald gazetesinde yer alan haberde, "İskoç dedektiflerin, yasaklı bir terör örgütüne para toplanması ve örgütle bağlantılı bazı kişilerin hakkındaki suç iddialarını incelediği" kaydedildi.

Gazete, polisin yasaklı örgütün adını vermediğini, ancak bu örgütün PKK olduğunu öğrendiğini belirtti.

İskoçya polisine bağlı "Organize Suçlar ve Terörle Mücadele Birimi"nin birkaç aydır yürüttüğü soruşturmada, "yasaklı bir terör örgütüne maddi destek iddialarının" soruşturulduğu ve bu çerçevede bazı adreslerde aramalar yapıldığı bildirildi.

Haberde, terör örgütüne maddi yardım sağlayan kişilerin belirlendiği ve bundan sonraki aşamada savcıların bu kişilerle ilgili cezai işleme karar vereceği bilgisine yer verildi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, PKK'yı 2001 yılında terör örgütleri listesine eklemişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore: Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait değil
DÜNYA

İngiltere Büyükelçisi: Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait ...
Yıldırım ve Barzani'den PKK ve DEAŞ mesajı
DÜNYA

Yıldırım ve Barzani'den PKK ve DEAŞ mesajı!
Başbakan Yıldırım: Sincar temizlenecek
DÜNYA

Başbakan Yıldırım: Sincar temizlenecek
Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'ta
DÜNYA

Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'ta
Fransa'da 4 PKK’lıya hapis cezası
DÜNYA

Fransa'da 4 PKK'lıya hapis cezası
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'den PKK açıklaması
Kuzey İrlanda hükümetinde istifa
DÜNYA

BAŞBAKAN'A TEPKİ OLARAK YARDIMCISI İSTİFA ETTİ
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Laiklik" tartışması
DÜNYA

FRANSA'DA 'LAİKLİK' TARTIŞMASI
İskoçya'da PKK soruşturması
DÜNYA

İSKOÇYA'DA PKK SORUŞTURMASI
ABD'de polis cinayeti
DÜNYA

ABD'DE POLİS CİNAYETİ
Etiyopya'dan FETÖ hamlesi
DÜNYA

ETİYOPYA'DAN FETÖ HAMLESİ
ABD'den İran'a uyarı ateşi
DÜNYA

ABD'DEN İRAN'A UYARI ATEŞİ