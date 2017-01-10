10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Beyaz Saray Fetullah Gülen
DÜNYA

Josh Earnest: Gülen'in iadesiyle ilgili 20 Ocak'tan önce gelişme beklemiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade etti

10 Ocak 2017 Salı, 00:55:38 Güncelleme: 00:57:48 AA

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade ederek, "(ABD) Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor." dedi.

Earnest, günlük basın toplantısında, FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci ile Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumuna ilişkin soruları cevapladı.

Josh Earnest, Türkiye'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin, "Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Bu sürecin ne aşamada olduğuna dair elinde güncel bir bilgi olmadığını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü, "20 Ocak'tan önce konuya ilişkin bir gelişme beklenip beklenmemesi gerektiği" yönündeki soruya da bu tür süreçlerin zaman aldığı vurgusunu yaparak, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine ilişkin de değerlendirmeler yapan Earnest, Obama'nın, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini ilettiğini hatırlattı.

"Türkiye, ABD'nin çok önemli bir NATO müttefikidir. Nadiren ortaya çıkan bazı farklılıklarımıza rağmen Türkiye ile olan güçlü iş birliğimize değer veriyoruz." diyen Josh Earnest, her iki ülke vatandaşlarının güvenliklerinin Washington ile Ankara'nın en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'den PKK açıklaması
Trump'tan FETÖ'yü etkileyecek plan
DÜNYA

Trump'tan FETÖ'yü etkileyecek plan
ABD özel kuvvetlerinden DEAŞ kampına operasyon
DÜNYA

ABD'den DEAŞ'a operasyon
ABD'den İran'a uyarı ateşi
DÜNYA

ABD'den o ülkeye uyarı ateşi açıldı!
CIA Başkanından Donald Trump'a tepki
DÜNYA

CIA, Trump'a sert çıktı!
ABD'de polis cinayeti
DÜNYA

ABD'de polis cinayeti
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN PKK AÇIKLAMASI
Trump'tan FETÖ'yü etkileyecek plan
DÜNYA

TRUMP'TAN FETÖ'YÜ ETKİLEYECEK PLAN
Josh Earnest: Gülen'in iadesiyle ilgili 20 Ocak'tan önce gelişme beklemiyoruz
DÜNYA

BEYAZ SARAY'DAN FETÖ ELEBAŞI AÇIKLAMASI
ABD'den İran'a uyarı ateşi
DÜNYA

ABD'DEN O ÜLKEYE UYARI ATEŞİ AÇILDI!
CIA Başkanından Donald Trump'a tepki
DÜNYA

CIA, TRUMP'A SERT ÇIKTI!
Güney Afrika Devlet Başkanından 'İsrail'e gitmeyin' çağrısı
DÜNYA

ZUMA'DAN 'İSRAİL'E GİTMEYİN' ÇAĞRISI