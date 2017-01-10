ABD'den PKK açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, terör örgütü PKK'nın özellikle Türkiye'ye yönelik bölgesel bir tehlike olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'yi ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz." dedi.

Kirby, günlük basın toplantısında, Sincar'da terör örgütü PKK'nın varlığına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlatan Kirby, "PKK bizim için terör örgütü statüsünde olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

PKK'nın bölgesel bir tehlike olduğunun farkında olduklarını dile getiren Kirby, "PKK bölgesel olarak, özellikle ise Türkiye'ye tehlike olmaya devam ediyor. Türkiye'yi ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik." değerlendirmesini yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Sincar'ı da Kandilleştirmeye çalışan heves içindeki PKK'ya karşı da tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.