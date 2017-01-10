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DÜNYA

Moskova’da 120 yılın rekoru: -30

10 Ocak 2017 Salı, 04:08:45

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 120 yılın en soğuk gecesi yaşandı

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    Rusya’da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocak’ı 7’sine bağlayan gecenin meteorolojik verilere göre başkent Moskova’da son 120 yılın en soğuk gecesi olarak kaydedildiğini açıkladı. 

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    Hava tahmin merkezi temsilcisi Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, Moskova’nın VDNH bölgesinde hava sıcaklığının eksi 29.9’a, Klin ve Dmitrov kentlerinde de eksi 33.4’e düştüğünü ifade etti. 

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    Fobos’un verilerine göre önümüzdeki pazar gününden itibaren hava yavaş yavaş ısınmaya başlayacak ve gelecek hafta içinde de bu eğilim devam edecek.

    GAZETE HABERTÜRK

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