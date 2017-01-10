10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Filipinler
DÜNYA

Filipinler'de 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

10 Ocak 2017 Salı, 09:33:12 Güncelleme: 09:34:22 HABERTURK.COM

Filipinler'de, 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Filipinler ABD'den 26 bin tüfek alacak
DÜNYA

Filipinler ABD ile ilgili o fikrini değiştirdi
Filipinler'de 6 denizci kaçırıldı
DÜNYA

Filipinler'de 6 denizci kaçırıldı
Çin'de uçak kazası: 2 ölü
DÜNYA

Çin'de uçak düştü: 2 ölü
Moskova’da 120 yılın rekoru: -30
DÜNYA

Moskova'da 120 yılın rekoru kırıldı!
ABD 2 Hizbullah liderini terör listesine ekledi
DÜNYA

ABD 2 Hizbullah liderini terör listesine ekledi
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'den PKK açıklaması
Moskova’da 120 yılın rekoru: -30
DÜNYA

MOSKOVA'DA 120 YILIN REKORU KIRILDI!
Trump'tan FETÖ'yü etkileyecek plan
DÜNYA

TRUMP'TAN FETÖ'YÜ ETKİLEYECEK PLAN
Beyaz Saray'a 'damat' ataması!
DÜNYA

BEYAZ SARAY'A 'DAMAT' ATAMASI!
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN PKK AÇIKLAMASI
Filipinler'de 7,3 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYA

FİLİPİNLER'DE 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Çin'de uçak kazası: 2 ölü
DÜNYA

ÇİN'DE UÇAK DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ