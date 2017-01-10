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DÜNYA

Fildişi Sahili Başbakanı istifa etti

Fildişi Sahili Başbakanı Daniel Kablan Duncan, görevinden istifa ettiğini duyurdu

10 Ocak 2017 Salı, 11:03:59 Güncelleme: 11:05:24 AA

Fildişi Sahili Başbakanı Daniel Kablan Duncan'ın istifa ettiği belirtildi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duncan'ın başbakanlık görevinden istifa ettiği ancak yeni bir başbakan atanana kadar görevine devam edeceği kaydedildi.

Duncan'ın yeni anayasayla oluşturulması öngörülen devlet başkanı yardımcısı makamına getirileceği iddia ediliyor.

Ülkeyi 1993-1999'de yöneten eski Devlet Başkanı Henri Konan Bedie döneminde başbakanlık görevinde bulunan Duncan, 2011'de mevcut devlet Başkanı Alassane Vattara döneminde Dışişleri Bakanlığına atanmış, 2012'de de Başbakan olmuştu.

Meclis tarafından kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girmesi için ülkede 30 Ekim'de referanduma gidilmişti. Referandumda oy verenlerin yüzde 93,42'si yeni anayasaya "evet" demişti. Yeni anayasayla devlet yönetiminde bir senato ve bir devlet başkanı yardımcısı makamı oluşturulması planlanıyor.

 

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