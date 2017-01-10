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DÜNYA

Rafsancani'yi onbinler uğurladı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani, onbinlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

10 Ocak 2017 Salı, 12:56:00 Güncelleme: 13:01:25 AA

İran'ın Cumhurbaşkanı olarak 1989-1997 arasında görev yapan Rafsancani'nin cenaze törenine onbinlerce kişi katıldı.

İran'ın Eski Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani'nin cenaze töreni için on binlerce kişi Tahran Üniversitesinde toplandı.

İran Devlet Televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney'in yönettiği Eski Devlet Başkanı Rafsancani'nin cenaze töreni için 10 binlerce kişinin Salı günü sokakları doldurduğunu gösterdi.

Cenaze töreninde Ruhani lider Ali Hamaney, Devlet Başkanı Hasan Ruhani ve Parlamento Başkanı Ali Larijani ile birlikte Rafsancani'nin taputunun önünde dua etti.

Pazar günü 82 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Rafsanjani'nin 1979 devrimi lideri Ruhullah Hamaney'in bulunduğu mezarlığa gömüleceği bildirildi.

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