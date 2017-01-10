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DÜNYA

Fas'ta burka üretimi ve satışına yasak

Fas'ta burka üretimi ve satışının yasaklandığı, buna uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı bildirildi

10 Ocak 2017 Salı, 13:58:22 Güncelleme: 14:00:55 AA

Fas İçişleri Bakanlığı'nın ülkenin bazı kentlerine gönderdiği resmi bir yazıyla burka üretimi ve satışını yasakladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ülkenin Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderdiği resmi yazıda, burka üretimi ve satışının yasaklandığını belirterek bu ürünün üretim ve satışının durdurulmasını talep etti.

Yasağın 48 saat içerisinde uygulanacağının dile getirildiği yazıda yasağa uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedildi.

 

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