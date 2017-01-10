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DÜNYA

Kabil'de çifte patlama! 23 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de önce intihar bombacısı ardından da bomba yüklü araçla çifte saldırı gerçekleştirildi

10 Ocak 2017 Salı, 16:32:04 Güncelleme: 16:35:50 HABERTURK.COM

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen çifte bombalı saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Aynı bölgede gerçekleşen saldırılardan ilkinin bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği, ikinci patlamanın ise park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlendiği aktarıldı.

AP'nin haberine göre Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sediq Seddiqi, saldırıların gerçekleştiği bölgede muhtemelen hükümet ve milletvekilleriinn ofislerinin de bulunduğunu belirtti.

 

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