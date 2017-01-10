Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen çifte bombalı saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Aynı bölgede gerçekleşen saldırılardan ilkinin bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği, ikinci patlamanın ise park halindeki bomba yüklü bir araçla düzenlendiği aktarıldı.

AP'nin haberine göre Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sediq Seddiqi, saldırıların gerçekleştiği bölgede muhtemelen hükümet ve milletvekilleriinn ofislerinin de bulunduğunu belirtti.