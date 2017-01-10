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DÜNYA

İngiliz Parlamentosu'nda çarpıcı 15 Temmuz yorumu!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada AB ülkelerinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutumunu eleştirdi

10 Ocak 2017 Salı, 17:30:26 Güncelleme: 17:53:41 AA

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) hükümetlerinin Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi kınamasının kesinlikle yanlış olduğunu belirterek Türkiye'nin Avrupa'nın ortak güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Johnson, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen oturumda milletvekillerinin dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

İktidardaki Muhafazakar Partinin milletvekili Julian Lewis'in Türkiye'ye ilişkin bir sorusu üzerine Johnson, "Türk devletinin, Türk hükümetinin, yüzlerce kişinin öldüğü vahşi bir darbe girişiminin kurbanı olduğunu farkına varmak çok önemli. AB'deki birçok hükümetin, olanı biteni görmek yerine Türkiye'yi bu darbe girişimine verdiği tepkiden dolayı kınaması kesinlikle yanlış. Türkiye, ortak güvenliğimiz için önemlidir. Türkiye'yi köşeye itmek yapmamız gereken son şeydir." diye konuştu.

"İRAN'A İHTİYATLI YAKLAŞILMALI"

Boris Johnson, İsrail devletinin "tutkulu bir savunucusu" olduğunu ancak Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin artırılmasının barışa katkı sağlamadığını belirtti.

İngiltere'de İsrailli bir diplomatın, aralarında bir bakanın da yer aldığı İngiliz siyasetçileri itibarsızlaştırmayı tartışırken görüntülenmesi de Johnson'a oturumda soruldu. Johnson, "İsrail Büyükelçisi bu konuda özür diledi. Bahsi geçen İsrailli diplomat da artık elçilikte çalışmıyor. Bu kişi ne görevde çalışıyorsa artık bilmiyorum, artık çalışmıyor. Bu konuyu kapandı kabul etmeliyiz." diye konuştu.

Filistin-İsrail sorunun tek çözümünün iki devletli bir çözüm olduğunu ifade eden Johnson, Kudüs'te İsrailli askerlerin öldüğü son saldırıyı kastederek, "Filistinlilerin, aşırıcıları kontrol etmedikleri müddetçe barış için bir umut olmadığını anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

İran'ın Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin bir soruya da Johnson, İran'ın bölgesinde yaptıklarıyla ilgili ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

"RUSYA'YI KÖŞEYE İTMEK DOĞRU DEĞİL"

Putin'in Suriye'deki politikalarının hiçbir zaman destekçisi olmadığını dile getiren Johnson, "Rusya'nın yürüttüğü siber savaşa ve Batı Balkanlarda yaptıklarına baktığınızda, iyi şeyler yapmadığı aşikar. Ancak, Rusya ile çalışabileceğimiz bazı alanlar olabileceğini anlamamız da önemli." diye konuştu.

Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesinin gerekliliğini ifade ederek Avrupa'daki diğer ülkelerin ise İngiltere kadar Rusya üzerine baskı uygulamadığını savundu. İngiliz Bakan, "Rus devletinin, siber savaş gibi bazı kirli numaraları kullandığını biliyoruz. Ancak, Rusya'yı köşeye itmenin ve şeytanlaştırmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hem ilişki kurmayı hem de ihtiyatı barındıran iki yönlü bir strateji uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

ABD ziyaretinden bu sabah döndüğünü dile getiren Johnson, ABD'nin yeni yönetimiyle mevcut zorluklarla ilgili ortak bir anlayış içerisinde olduklarını söyledi. 2017 yılı önceliklerine de açıklamalarında değinen Johnson, bunları Ortadoğu'daki krizle ilgili çabaları artırmak, Brexit için AB ile yürütülecek müzakereler ve yeni yönetimle birlikte ABD ile daha da güçlü ilişkiler kurmak olarak sıraladı.

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