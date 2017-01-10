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Yunanistan Başbakanı Çipras: Adil ve kalıcı çözümü destekliyoruz

Yunanistan Başbakanı Çipras, "Kıbrıs’ta BM kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi bir devlet olma özelliği çerçevesinde adil ve kalıcı çözümü destekliyoruz." dedi

10 Ocak 2017 Salı, 19:26:29 Güncelleme: 19:31:07 AA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "adil ve kalıcı çözümü desteklediklerini" söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de düzenlenmesi planlanan konferans öncesinde Başbakan Çipras, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı konutundan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras, Cenevre’de dün başlayan müzakerelerle ilgili Yunan tarafının tezleri konusunda Pavlopulos’u bilgilendirdiğini belirterek "Sanırım bu konudaki sabit Yunan tezleriyle ilgili tüm Yunan siyasi çevrelerinde ortak bir anlayış hakim" dedi.

Yunanistan’ın, Rum lideri Nikos Anastasiadis’in çözüm çabalarını desteklediğini ifade eden Çipras, "Bir kez daha ifade ediyorum, Kıbrıs meselesinde BM kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Rum tarafı) AB üyesi devlet olma özelliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz." dedi.

Çipras, Yunanistan’ın bu konuda milli çizgisi bulunduğunu, Avrupa’da da bu yönde ortak bir çizgi oluştuğunu ileri sürerek "Çünkü bu argümanlar uluslararası hukuk ile olduğu kadar AB hukuku ile de bağdaşıyor. Bu yönde bir çözüm için tüm imkanları son ana kadar tüketeceğiz. Ancak her halükarda anlaşılacağı üzere, bu sadece masanın bir tarafına bağlı değil, diğer tarafına da bağlı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Çipras, Cenevre'ye gidip gitmeyeceğini ilişkin soruya "Kar dolayısıyla sanırım Cenevre Atina’ya geldi. Bu durumda bakacağız" yanıtını verdi.

 

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