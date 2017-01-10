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Barış Burcu KKTC
DÜNYA

Barış Burcu: Birleşik Kıbrıs anayasasını görüştük

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Zirvesinde gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu

10 Ocak 2017 Salı, 22:57:47 Güncelleme: 23:00:13 DHA

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu bugünkü müzakerelerde, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs’taki Anayasa’nın hangi esaslar çerçevesinde değişebileceği konuları üzerinde durduklarını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugünkü müzakerelere ara verildiğinde yaptığı basın toplantısında, ağırlıklı olarak “Yönetim ve güç paylaşımının tartışıldığını kaydetti. Burcu, “Bugün daha ziyade üzerinde durduğumuz konular, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs’taki Anayasa’nın ihtiyaca göre değişmesi icap ettiği zaman, hangi esaslar çerçevesinde değişebileceğiydi” dedi.

Burcu, sadece liderler seviyesinde değil, zaman zaman teknik heyetlerin de uzmanlar düzeyinde, müzakerelerin yan kolu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Burcu, “Dün anımsayacağınız üzere, mülkiyet alanındaki uzmanlar bir araya gelip, gayet verimli ve uzun bir çalışma gerçekleştirdiler. 5 saati aşan bir çalışma” dedi.

Barış Burcu, mülkiyetle ilgili uzmanlar seviyesindeki görüşmelerin, lider görüşmesi öncesinde bugün iki koldan ilerlediğini söyledi. Burcu, Dünya Bankası’yla mülkiyet konusundaki finansman koşullarının ne olacağına dönük, uzman seviyesinde çalışma yapılan ve yerel saatle 15.00’te başlayan toplantıda, Kıbrıs Türk tarafını Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Layik Topcan’ın temsil ettiğini kaydetti.

Burcu, Dünya Bankası ile yapılan toplantıya, ihtiyaç duyulması halinde, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) da uzmanların davet edilmesi söz konusu olabileceğini belirtti.

Sözcü Burcu, mülkiyet konusunda bugün saat 16.00’da toplanan ve Sülen Karabacak ile Layık Topcan’ın temsil ettiği diğer uzmanlar toplantısında ise, mülkiyet başlığında yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmesi için dün başlayan çalışmaların yürütüleceğini söyledi.Sürecin çok dinamik ve yoğun olduğuna işaret ederek, bu tempo içinde halka doğru bilgi ulaştırmak gerektiğini kaydeden Burcu, siyasi parti liderleriyle de sürekli irtibat içinde olduklarını ifade etti. Burcu, “Aynı otelde, aynı katta kalıyoruz. Bunun sağladığı birtakım lojistik imkanlar var” dedi. Barış Burcu, dün öğleden sonra parti liderlerine Müzakereci Özdil Nami ve Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani’nin uzun bir bilgi aktarışı olduğunu söyledi. Burcu, açıklamasının sonunda, yarın haritaların sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya yanıtında, “Her şey planlandığı gibi gitmektedir ve arzumuz budur. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu pozisyondayız” dedi.

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