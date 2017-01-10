İran'dan ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, Nükleer Ortak Komisyonu toplantısının verimli geçtiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İrana yönelik yaptırımlarını uzatma kararına ilişkin kaygılarını dile getirdiklerini söyledi.

İran’ın Nükleer çalışmalarını denetleme amacıyla kurulan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulanan Arakçı, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarını uzatma kararına ilişkin kaygılarımızı dile getirdik. Komisyonun İran'ın kaygılarına önem verdiğini düşünüyorum. Bütün üyeler, komisyonu güçlendirerek öngördüğü yükümlülükleri yerine getireceklerine dair taahhütlerini yineledi." ifadelerini kullandı.

Arakcı, komisyon üyelerinin de, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, çalışmalardan gerekli verimin elde edilmesinin önünde engel oluşturduğu konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) daimi temsilcisi Büyükelçi Wladimir Woronkow da, yaptırımların İran ve ABD arasındaki bir mesele olduğunu belirterek, sürecin doğru yönde ilerlediğini ve tarafların karşılıklı güveni artırdığını ifade etti.

ABD, İran'a uyguladığı enerji alanındaki belirli yaptırımların süresini geçen ay aldığı kararla 10 yıl daha uzatmış, 2015'te varılan nükleer anlaşma koşullarına uyduğu sürece İran'ın söz konusu yasadan etkilenmeyeceğini savunmuştu.

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalandı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin UAEA denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girdi.