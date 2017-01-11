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Mark Toner ABD PYD
DÜNYA

ABD'den PYD açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, terör örgütü PYD'nin, uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini savundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:36:04 Güncelleme: 00:39:39 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki uzun vadeli politik çözüm arayışlarında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin de masada yer alması gerektiğini savundu.

Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Suriye’de siyasi geçiş dönemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Toner, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çözüm arayışlarının "tek çözüm" yolu olduğunu düşündüklerini belirterek, "(Barış görüşmelerinde) Kimin yer alacağı, ilgili gruplara ve Suriye halkına kalmış." değerlendirmesinde bulundu.

Toner, terör örgütü PYD’yi işaret ederek, "Suriyeli Kürtler de bu sürece dahil olmalıdır." diye konuştu.

"PYD'nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Toner, "Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır." dedi.

Toner, "PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye'deki uzun vade çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Toner, ABD’nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye silah vermediği yönündeki sözlerini de tekrar etti.

Bu sözlerinin üzerine ise Toner’e ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın ABD Senatosunda yaptığı bir konuşmasında Pentagon’un PYD’ye silah verdiğini kabul ettiği hatırlatıldı.

Toner, Carter’ın açıklamalarının yanında olmadığını belirterek, "silahların PYD’ye verilmediği yönündeki sözlerini" yineledi.

"EĞER PYD, PKK DEĞİLSE NEDEN SİLAH VERİYORSUNUZ?"

Terör örgütü PKK ve PYD'yi "farklı gruplar" olarak değerlendiren Toner, "Eğer PYD, PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz?" şeklindeki soruya net bir cevap vermekten kaçındı.

Toner, PYD'nin diğer bir terör örgütü DAEŞ'e karşı "önemli bir güç" olduğu yönündeki sözlerini tekrar ederek, "Türk hükümetinin PYD ile ilgili hassasiyetini göz önünde bulunduruyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yeni bir şey değil; PYD'nin de masada olması gerekiyor." sözleriyle Toner'in değerlendirmesini savundu.

Yetkili, "Açıklamak gerekirse, uzun vade çözüm için PYD’nin masada olması gerekiyor. Bu, önümüzdeki hafta Cenevre’de olacakları anlamına gelmiyor; ama uzun vadede masada yer almaları gerekiyor. Daha önce de karşı değildik. PYD güvenlik kontrollerinden geçmiş bir grup değil. Bu yüzden daha önceki toplantılarında yer almadı. Biz PYD’nin yer almasını her zaman destekledik." ifadelerini kullandı.

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