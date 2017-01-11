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Bernard Cazeneuve
DÜNYA

Fransa'da "Suriye" ve " Esed" tartışması

Başbakan Cazeneuve, Esed ile diyaloğu savunan merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon'a eleştirilerde bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:10:03 Güncelleme: 01:13:03 AA

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Suriye'de Beşşar Esed ile diyaloğu savunan merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'u eleştirdi.

Meclis genel kurulunda konuşan Cazeneuve, sosyalist iktidarın Suriye konusunda izlediği politikaları savundu.

Fillon'un Esed ile diyaloğa girilmesi yönündeki önerilerine karşı olduğunu vurgulayan Cazeneuve, "Dış politikada tersini düşünüyorum çünkü biz büyük bir ülkeyiz. Bizim yaşanan insanlık dramı karşısında tutarlı ve cesur olmamız gerekir." dedi.

Cazeneuve, Esed rejiminin halkına karşı kimyasal silah kullandığını hatırlattı.

Fransa Başbakanı, 300 binden fazla kişinin ölümüne, nüfusun yarısından fazlasının evlerini terk etmesine yol açan ve sistematik bir şekilde insanlarına işkence eden bir kişiyle ülkenin geleceğinin inşa edilemeyeceğini dile getirdi.

Cazeneuve, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, insan hakları ve ülkedeki tüm farklılıklara saygı gösterilmesini öngören bir çözümden yana olduğunu yineledi.

François Fillon, Suriye sorununun çözümü için Esed ile diyaloğun denenmesi gerektiğini ifade etmişti. Beşşar Esed ise Fransız basınına yaptığı açıklamada, Fillon'un sözlerini memnunlukla karşıladığını söylemişti.

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