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DÜNYA

Birkaç günlüğüne gitti, döndüğünde evi başka ülkedeydi!

Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesinde yaşayan Dato Vanişvili, birkaç günlüğüne ayrıldığı evini döndüğünde farklı bir ülkede buldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:06:00 Güncelleme: 09:13:01 HABERTURK.COM

Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesinde yaşayan 82 yaşındaki Dato Vanişvili, birkaç günlük aranın ardından evine döndüğünde evinin farklı bir ülkenin sınırları içerisinde kaldığını gördü.

Evine döndüğünde dikenli teller ve Rus askerleri ile karşılaşan Vanişvili'ye askerler evinin Rusya sınırları içerisinde kaldığını ve eğer Rusya'da yaşamak istemiyorsa evi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Evini terk etmek ve ülkesini terk etmek seçenekleri arasında sıkışan Vanişvili, "Bana, burası Rusya toprağı diyorlar. Ben Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesindenim. Adım Vanişvili ve Gürcü vatandaşıyım!" sözleriyle duruma tepkisini gösteriyor.

Bölge halkı, Rusya ile Gürcistan arasındaki çatışmalardan sonra oluşan ve 'işgal hattı' olarak tanımladıkları sınır çizgisinin her hafta Rusya lehine ilerlediğini söylüyor. Kimileri ise Rusya'nın Kırım gibi Güney Osetya'yı da topraklarına katmak istediğini belirtiyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 13 dakika önce
    O kadar topragi napacaksin yetmiyor mu
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