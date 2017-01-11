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SON DAKİKA
DÜNYA
İsrail'le yeni dönem
İsrail'le yeni dönem
11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:01:32
Güncelleme:
10:01:40
HABERTURK.COM
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret 7-8 Şubat'ta yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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