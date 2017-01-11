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İsrail'le yeni dönem
DÜNYA

İsrail'le yeni dönem

İsrail'le yeni dönem

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:01:32 Güncelleme: 10:01:40 HABERTURK.COM

Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret 7-8 Şubat'ta yapılacak.

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